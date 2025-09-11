Він зауважує, що те, що ми пропонували раніше, - збивати літаками дрони над нами, - вже так не спрацює.

Україна відкрита до ідеї спільного із країнам-сусідами відбиття повітряних атак Росії по Україні, але для цього потрібна загальна координація дій, і бажано, щоб координувала все наша країна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час спільної з президентом Фінляндії Александром Стуббом прес-конференції сказав президент України Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання щодо того, чи є наразі шанси на актуалізацію старої дискусії щодо бажання України, аби країни-сусіди допомагали нам відбивати повітряні атаки Росії по Україні або ж патрулювали небо над нашою країною, принаймні в західній її частині, він зауважив, що це питання загальної координації.

"Те, що ми пропонували два роки тому, - збивайте літаками дрони над нами, - вже так не спрацює. Це потрібно як елемент. Він посилить "щит" над західною частиною України і над Польщею. Але це елемент. Просто цього не достатньо", - наголосив Зеленський.

За його словами, "системи повинні стояти у західній частині нашої держави, системи ППО".

"І авіація може бути польська, також використовуватись на території Польщі. Але потрібна загальна координація. І бажано, щоб координувала Україна. Тому що є 5-7 елементів мультизахисту. На якійсь частині це можна робити разом з Польською Республікою. Ми відкриті до цього", - сказав глава держави.

Загроза російських атак

Як повідомляв УНІАН, під час спільної з Зеленським прес-конференції Стубб не виключив подальших гібридних операцій Росії проти країн НАТО. Він зауважив, що Москва випробовує рішучість Альянсу, і що вони мають зрозуміти, що "межа між війною і миром тепер розмита".

Водночас Зеленський зауважив, що Україна пропонує європейським країнам-сусідам спільну програму фінансування виробництва та розвитку дронів-перехоплювачів.

