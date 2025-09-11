Європейська корпорація MBDA продемонструвала далекобійну крилату ракету Crossbow, яку можна назвати "прагматичним рішенням" з огляду на вимоги сучасної війни. Про це повідомляє Defense Express.
Ракету розробили лише за сім місяців. При її створенні розробники могли надихнутися новими українськими виробами, зокрема, ракетою "Пекло", яку представили у минулому році.
Тож йдеться про відносно дешеву та потенційно масову зброю.
Ракету Crossbow обладнали малогабаритним турбореактивним двигуном, встановленим над фюзеляжем. Сам фюзеляж не має ані стелс-форми, ані складного крила (все це могло призвести до зростання вартості зброї).
Також добре видно, що фахівці MBDA вирішили піти простим шляхом і створили відносно "примітивну" пускову на шасі Mercedes-Benz Zetros.
При цьому ракета може нанести серйозну шкоду ворогу, адже вага бойової частини Crossbow становить 300 кг, а дальність польоту - 800 км. Довжина ракети дорівнює 5,3 м, тоді як розмах крила становить 3 м.
Нові розробки європейського ОПК
Сьогодні європейці приділяють значно більше уваги розвитку власної оборонки, ніж раніше, що зумовлено російською агресією.
Раніше УНІАН повідомив, що Великобританія і Німеччина спільно розроблять нову зброю "глибокого точного удару" з дальністю дії понад 2000 км.
Також у Західній Європі активно працюють над новою бронетехнікою. Наприклад, німецькі фахівці розробляють танк Leopard 3, який, як повідомлялося, може отримати нову 130-мм гармату з автоматом заряджання.