Вага бойової частини Crossbow становить 300 кг, а дальність польоту - 800 км.

Європейська корпорація MBDA продемонструвала далекобійну крилату ракету Crossbow, яку можна назвати "‎прагматичним рішенням"‎ з огляду на вимоги сучасної війни. Про це повідомляє Defense Express.

Ракету розробили лише за сім місяців. При її створенні розробники могли надихнутися новими українськими виробами, зокрема, ракетою "Пекло", яку представили у минулому році.

Тож йдеться про відносно дешеву та потенційно масову зброю.

Ракету Crossbow обладнали малогабаритним турбореактивним двигуном, встановленим над фюзеляжем. Сам фюзеляж не має ані стелс-форми, ані складного крила (все це могло призвести до зростання вартості зброї).

Також добре видно, що фахівці MBDA вирішили піти простим шляхом і створили відносно "‎примітивну"‎ пускову на шасі Mercedes-Benz Zetros.

При цьому ракета може нанести серйозну шкоду ворогу, адже вага бойової частини Crossbow становить 300 кг, а дальність польоту - 800 км. Довжина ракети дорівнює 5,3 м, тоді як розмах крила становить 3 м.

Нові розробки європейського ОПК

Сьогодні європейці приділяють значно більше уваги розвитку власної оборонки, ніж раніше, що зумовлено російською агресією.

Раніше УНІАН повідомив, що Великобританія і Німеччина спільно розроблять нову зброю "глибокого точного удару" з дальністю дії понад 2000 км.

Також у Західній Європі активно працюють над новою бронетехнікою. Наприклад, німецькі фахівці розробляють танк Leopard 3‎, який, як повідомлялося, може отримати нову 130-мм гармату з автоматом заряджання.

Вас також можуть зацікавити новини: