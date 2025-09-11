Одна з поширених фобій серед туристів – переплутати рейс і опинитися зовсім не в тому місці, куди прямував. На практиці таке трапляється вкрай нечасто. Але саме у такій ситуації опинилися дві туристки зі США, коли мандрували Європою, пише DailyMail.
Подружки Брітні та Ханна перебували в Римі, коли вирішили швиденько злітати в Ніццу – елітний курорт на півдні Франції. Вони сіли на літак, і все начебто було гаразд, доки під час бесіди з іншими пасажирами не з’ясувалося, що літак прямує до Тунісу – столиці однойменної арабської держави на півночі Африки.
У серії роликів, які подруги опублікували в TikTok, міститься коротка хроніка цих подій. Так, у відео в салоні літака дівчата з’ясовують, що прямують зовсім не туди, куди сподівалися. Із розмови між ними та іншими людьми в салоні стає зрозумілою причина плутанини.
Розмовляючи англійською, туристки запитують у людини за кадром:
"Is it going to Nice?" (Це ж рейс до Ніцци?)
На що отримують відповідь:
"Tunis, yа". (Туніс, так.)
Проблема в тому, що англійською "to Nice" та "Tunis" звучать майже ідентично. Ймовірно, саме ця співзвучність і стала причиною плутанини ще на етапі купівлі квитка.
На наступних відео, знятих вже після приземлення в Тунісі, видно спроби туристок пояснити співробітникам аеропорту, як вони опинилися в Африці, а не у Франції.
Зрештою, вони сіли на літак до Ніцци та опублікували відео з підписом "Кілька годин потому ми нарешті сідаємо в літак до Ніцци".
У коментарях підписники неоднозначно відреагували на цю пригоду: одні вважали ситуацію кумедною, а інші — ні.
"Я трохи заплутався. Ви що, не дивилися на свій посадковий талон чи на екрани, де показано пункт призначення, коли чекали на посадку?" – дивується один з користувачів.
Інші пригоди з туристами за кордоном
Як писав УНІАН, французький мандрівник після прибуття в Таїланд проїхав близько тисячі кілометрів на таксі у неправильному напрямку. Як і у випадку з американками в Тунісі, сталося непорозуміння через мову.
Також ми розповідали, що американську туристку оштрафували в Японії за найбуденнішу поведінку, на яку в Європі ніхто б не звернув уваги.