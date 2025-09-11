Двох американок підвів мовний бар'єр та власна неуважність.

Одна з поширених фобій серед туристів – переплутати рейс і опинитися зовсім не в тому місці, куди прямував. На практиці таке трапляється вкрай нечасто. Але саме у такій ситуації опинилися дві туристки зі США, коли мандрували Європою, пише DailyMail.

Подружки Брітні та Ханна перебували в Римі, коли вирішили швиденько злітати в Ніццу – елітний курорт на півдні Франції. Вони сіли на літак, і все начебто було гаразд, доки під час бесіди з іншими пасажирами не з’ясувалося, що літак прямує до Тунісу – столиці однойменної арабської держави на півночі Африки.

У серії роликів, які подруги опублікували в TikTok, міститься коротка хроніка цих подій. Так, у відео в салоні літака дівчата з’ясовують, що прямують зовсім не туди, куди сподівалися. Із розмови між ними та іншими людьми в салоні стає зрозумілою причина плутанини.

Розмовляючи англійською, туристки запитують у людини за кадром:

"Is it going to Nice?" (Це ж рейс до Ніцци?)

На що отримують відповідь:

"Tunis, yа". (Туніс, так.)

Проблема в тому, що англійською "to Nice" та "Tunis" звучать майже ідентично. Ймовірно, саме ця співзвучність і стала причиною плутанини ще на етапі купівлі квитка.

На наступних відео, знятих вже після приземлення в Тунісі, видно спроби туристок пояснити співробітникам аеропорту, як вони опинилися в Африці, а не у Франції.

Зрештою, вони сіли на літак до Ніцци та опублікували відео з підписом "Кілька годин потому ми нарешті сідаємо в літак до Ніцци".

У коментарях підписники неоднозначно відреагували на цю пригоду: одні вважали ситуацію кумедною, а інші — ні.

"Я трохи заплутався. Ви що, не дивилися на свій посадковий талон чи на екрани, де показано пункт призначення, коли чекали на посадку?" – дивується один з користувачів.

Інші пригоди з туристами за кордоном

Як писав УНІАН, французький мандрівник після прибуття в Таїланд проїхав близько тисячі кілометрів на таксі у неправильному напрямку. Як і у випадку з американками в Тунісі, сталося непорозуміння через мову.

Також ми розповідали, що американську туристку оштрафували в Японії за найбуденнішу поведінку, на яку в Європі ніхто б не звернув уваги.

