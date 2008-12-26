У Донецькій області перекинувся автобус: постраждали шестеро дітей

У Донецькій області під час аварії автобуса з Харківської області постраждали 6 дітей і один дорослий.

Як повідомив начальник прес-служби обласної Державтоінспекції Олександр ЗУБЕНКО, група із більш як 40 дітей з Харківської області на автобусі "Мерседес" прямувала на екскурсію в м. Соледар Донецької області.

"За попередньою версією, на одній з ділянок траси, водій не обрав безпечну швидкість руху, виїхав на ліве по ходу руху узбіччя, врізався в земляний насип і ліг на правий бік", - повідомив О.ЗУБЕНКО.

За його словами, в результаті аварії постраждали 6 дітей і один дорослий. "Вони одержали легкі травми, удари, і вже направлені до Слов`янської районної лікарні”, - повідомив О.ЗУБЕНКО.

Він також зазначив, що решта дітей перебувають в розташуванні взводу патрульно-постової служби, їх забезпечили їжею.

Причини ДТП будуть ретельно розслідувані, запевнив О.ЗУБЕНКО.