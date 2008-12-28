Subaru врізалася у рейсовий автобус: є жертви

Одна людина загинула і четверо зазнали травм у результаті зіткнення автомобіля і рейсового автобуса на трасі Ялта-Севастополь у Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, дорожньо-транспортна пригода сталася напередодні в районі селища Гаспра (Велика Ялта).

Автомобіль "Subaru" виїхав на смугу стрічного руху, де зіткнувся з автобусом "Isuzu-Bogdan", який рухався у Севастополь.

За даними кримського Главку МНС, в автоаварії загинув пасажир «Subaru» (приблизно, 20-річний).

Постраждали 27-річний водій автобуса і троє пасажирів (1986, 1988 і 1989 років народження). Постраждалі були доставлені до Лівадійської лікарні. Їх стан задовільний, зазначили в МНС.