Президент, прем’єр і лідер опозиції вітають з Новим роком (пародії)
“Президент”, “прем’єр-міністр” і “лідер опозиції” вирішили позмагатися , чиє новорічне привітання краще. Ви можете послухати, оцінити ці привітання й надіслати їх друзям...
“Президент”, “прем’єр-міністр” і “лідер опозиції” вирішили позмагатися, чиє новорічне привітання краще. Ви можете послухати, оцінити ці привітання й надіслати їх електронною поштою друзям...
Дорогі мої! Ніхто не зміг відібрати в нас це чудове, прекрасне свято – Новий рік – ні Банкова, ні Янукович з так званою опозицією... Обіцяю, що найближчим часом зроблю кожного українця мільйонером... (Повністю привітання від “прем’єр-міністра” слухайте тут).
Дорогой зайчик! Завдяки опозиції до нас прийшов Новий рік! Тимошенко кинула мене, обещала быть Снегурочкой в нашей коалиции, но пошла Снегурочкой в другую коалицию... Кризис все-таки, потому не носите на улицах дорогих шапок... (Повністю привітання від “лідера опозиції” слухайте тут).