Президент, прем’єр і лідер опозиції вітають з Новим роком (пародії)

“Президент”, “прем’єр-міністр” і “лідер опозиції” вирішили позмагатися, чиє новорічне привітання краще. Ви можете послухати, оцінити ці привітання й надіслати їх електронною поштою друзям...

Люба моя Україно! Моя націє!.. Істинно кажу вам: Новий рік настав!.. Дехто цинічно каже, що нашу гордість – нашу гривню – опустили нижче плінтуса. Це нещира позиція... Я запевняю вас: її просто передевальвували... Оце щира позиція... ( Повністю привітання від “Президента” слухайте тут ).

Дорогі мої! Ніхто не зміг відібрати в нас це чудове, прекрасне свято – Новий рік – ні Банкова, ні Янукович з так званою опозицією... Обіцяю, що найближчим часом зроблю кожного українця мільйонером... (Повністю привітання від “прем’єр-міністра” слухайте тут).

Дорогой зайчик! Завдяки опозиції до нас прийшов Новий рік! Тимошенко кинула мене, обещала быть Снегурочкой в нашей коалиции, но пошла Снегурочкой в другую коалицию... Кризис все-таки, потому не носите на улицах дорогих шапок... (Повністю привітання від “лідера опозиції” слухайте тут).