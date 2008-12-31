«Репортери без кордонів»: у 2008 році свободи преси стало менше

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" заявляє, що цього року у світі загинуло і постраждало менше журналістів, ніж у 2007 році, але загальний клімат "свободи преси" не покращав. Про це йдеться в доповіді "Репортерів без кордонів" за 2008 рік, передає ІА "Туран".

За даними організації, в 2008 році під час виконання службових обов’язків загинули 60 журналістів (у 2007 році - 87). Більшість з них були убиті в Південній і Південно-Східній Азії, а також у країнах Північної Африки і Близького Сходу (26 і 16 відповідно).

Третє місце за "небезпекою" для працівників преси ділять між собою країни Європи і колишнього СРСР - там було убито вісім чоловік. Сім жертв - на Американському континенті і троє - в "чорній" Африці. Такий низький показник для чорного континенту пояснюється зовсім не поліпшенням ситуації, наголошують "Репортери без кордонів". Це пов`язано, перш за все, з відмовою багатьох журналістів працювати в регіоні.

Разом з тим Африка тримає рекорд за кількістю арештованих журналістів. На другому місці - північ Африки і Близький Схід, далі - Північна і Південна Америки. Всього за рік було затримано 673 чоловік.

Близько тисячі журналістів (929) зазнали агресії або погроз, 353 ЗМІ (без Інтернет-ЗМІ) були закриті цензурою.

За даними організації, з розвитком Інтернет-ЗМІ у цензорів з`явилися нові мішені. Так, у 2008 році в Мережі було закрито в п`ять разів більше інформаційних ресурсів, ніж друкованих, теле- і радіоджерел.

За рік заборонили діяльність 1511 інформаційних сайтів. Авторів статей в Інтернеті і журналістів, які ведуть свої блоги, стали переслідувати майже нарівні з журналістами традиційних ЗМІ. Так, цього року затримали 59 блогерів, 45 зазнали нападів і одного було убито.