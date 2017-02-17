Новий Sport Life у ТРЦ "Ametyst Mall" в Петропавлівській Борщагівці!

Перший і єдиний ТРЦ «Ametyst Mall», розташований у затишному житловому комплексі в центрі села Петропавлівська Борщагівка, серйозно заявив про вагоме поповнення своїх «якірних» орендарів. Відтепер, до числа вже присутніх тут «Дитячої планети» і супермаркету «Фора» додається фітнес-клуб Sport Life.

Sport Life Петропавлівська Борщагівка - це 2500 кв. м для результативних тренувань та повноцінного відпочинку: просторий тренажерний зал із найсучаснішими тренажерами, 3 студії для групових програм, ультрасучасний 25-ти метровий басейн, дитячий басейн та басейн для грудничкового плавання. Банний комплекс з російською лазнею, римською парною, фінською сауною, а також джакузі і масажні кабінети, забезпечать всім бажаючим високий рівень релаксу і розслаблення. Перебуваючи в клубі, батьки зможуть віддавати дітей на заняття в дитячий клуб «Спортлайфік».

“Це перший повномасштабний фітнес-клуб у передмісті Києва. В наших найближчих планах – розвиток мережі за межами Києва. Адже прагнення людей до здорового способу життя зростає і послуги мережі фітнес-клубів Sport Life потрібні не тільки в столиці, а і в її передмісті. Плануємо відкрити повномасштабні комплекси в таких населених пунктах Київщини, як Вишневе, Гатне, Ірпінь, Вишгород, Бориспіль, Васильків, Чабани, всі вони стрімко розвиваються і активно забудовуються житловими комплексами, а наявність фітнес-клубів суттєво вплине на розвиток їх інфраструктури, покращить комфортне проживання населення”, - підкреслив на відкритті фітнес-клубу віце-президент з розвитку мережі фітнес-клубів "Sport Life" Артем Мізь.

Голова сільської ради Петропавлівської Борщагівки Олексій Кодебський, подякувавши компанії Sport Life за вагомий внесок в розвиток та підтримку здорового способу життя, додав: “Безсумнівно, відкриття сучасного фітнес-комплексу такого високого рівня в нашому селі – це знакова подія для жителів Петропавлівської Борщагівки. Адже фітнес-клуб Sport Life – перший дійсно самий великий фітнес-клуб з повноформатною аквазоною в нашому селі. Дуже тішить те, що відтепер повний спектр фітнес-послуг і широкий вибір SPA-процедур доступний і місцевим мешканцям”. Олексій Кодебський особисто випробував тренажери та перевірив свої сили під час прес-туру на честь відкриття фітнес-клубу.

Наявність фітнес-клубу Sport Life ставить передмістя столиці – Петропавлівську Борщагівку на новий рівень комфортного проживання і здорового способу життя!