У Сімферополі горів слідчий ізолятор

У Сімферопольському слідчому ізоляторі №15 Управління державного департаменту України з питань виконання покарань сьогодні вночі сталася пожежа. Люди не постраждали.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, займання виникло на 2-му поверсі, в кімнаті відпочинку адміністративного корпусу. Площа пожежі становила 100 квадратних метрів.

До ранку рятувальники ліквідовували пожежу. Потерпілих і загиблих у результаті події немає.

Причина пожежі і завданий нею збиток на даний час встановлюються, додали в МНС.