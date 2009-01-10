Медведєв: Україна продавала газ своїм споживачам удвічі дорожче

Україна продавала газ своїм споживачам за завищеною вдвічі ціною, заявив у п`ятницю президент Росії Дмитро Медведєв на зустрічі з головою "Газпрому" Олексієм Міллером, яку транслювали російські телеканали.

"Минулого року, коли ми постачали газ українським споживачам по 179,5 доларів (за тисячу кубометрів), цей самий газ український споживач одержував за ціною 320 доларів за тисячу кубометрів", - сказав глава російської держави.

"І вся ця маржа осідала в кишенях структур, які нам невідомі, які, ймовірно, втілюють чиїсь корупційні інтереси. І гроші від цих операцій, ймовірно, використовувалися для досягнення політичної мети або для вирішення особистих проблем", - додав Медведєв.

Він назвав цю ситуацію дуже сумною. "Це б`є по кишені звичайного українського споживача, людей, які нам небайдужі, близьким нам людям", - цитує президента РІА "Новости".

Він переконаний, що українські споживачі повинні знати про те, що "Газпром" поставляв газ за однією ціною, а фактично їм продавався газ за подвійною ціною.

Як повідомляв УНІАН ("Хтось в Україні прагне зберегти газових посередників", За "газовим конфліктом" стоїть намагання повернути посередників), питання щодо загрози повернення посередників протягом останнього тижня порушувалося як російськими, так і українськими офіційними особами.

Довідка УНІАН. З 2006 року компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) була ексклюзивним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ «УкрГаз-Енерго». 50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополісту ВАТ «Газпром», 45% - українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.