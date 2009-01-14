У Ріо-де-Жанейро - рекордна спека

У Ріо-де-Жанейро зафіксована найвища температура повітря з початку 2009 року, повідомив бразильський Національний інститут метеорології (Inmet).

За даними відомства, стовпчики термометрів в центрі Ріо піднялися минулого вівторка до +38 градусів. Вночі температура повітря не спускається нижче +25. Очікується, що спека в Ріо-де-Жанейро протримається мінімум до кінця січня.

Як передає кореспондент РІА “Новости”, в регіоні літо і пік туристичного сезону. Всесвітньо відомі пляжі Іпанема і Копакабана навіть в будні заповнені відпочиваючими з усього світу, а у вихідні до них приєднуються і мешканці Ріо.

За даними Асоціації готельного бізнесу Ріо-де-Жанейро, заповнення готелів у туристичних районах міста наближається до 100%. Туристи продовжують прибувати, хоча Новий Рік і Різдво вже позаду, а до головної події туристичного сезону - Карнавалу - залишилося більше місяця. Цього року карнавал буде наприкінці лютого.