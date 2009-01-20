Джордж Буш відлетів додому, до Техасу

Екс-президент США Джордж Буш і його дружина Лора залишили Вашингтон, де вони жили останні 8 років, і попрямували до Техасу.

Одразу після церемонії інавгурації нового президента США Барака Обами Дж.Буш і його дружина пройшли до вертольота і залишили столицю. Згідно з традицією, Б.Обама і його дружина Мішель проводили колишнє перше подружжя країни до самого вертольота.

Дж.Буш і його дружина перебувають на шляху до м. Мідленд, Техас, звідки вони поїдуть на ранчо родини Бушів - у Кроуфорд, передає Reuters.