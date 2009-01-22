У Вінниці до дня Святої Тетяни оголошено конкурс шпаргалок.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі у справах сім`ї, молоді та туризму Вінницької міської ради.

Організатори конкурсу оголосили, що до участі в ньому запрошуються ті, хто створюють шпаргалки, - самі студенти, а також викладачі, які після проведення сесій мають власні колекції шпаргалок. В якості конкурсних робіт приймаються не тільки самі шпаргалки, а й розповіді про методи списування на контрольних, самостійних та іспитах.

Для участі у конкурсі варіанти шпаргалок можна надсилати на електронну адресу або принести свою колекцію шпаргалок для створення експозиції також можна до відділу у справах сім`ї, молоді та туризму міської ради.

Автори найкращих виставкових експонатів будуть нагороджені пам`ятними подарунками і грамотами.

Організатори конкурсу переконані, що коли людина готує шпаргалку - їй доводиться не тільки багато разів перечитувати матеріал, а й підходити до створення шпаргалок творчо. А найбільш корисним є те, що оприлюднена таємниця створення шпаргалки перестає бути таємницею, і вже не може використовуватись при здачі іспитів в майбутньому.

Як відомо, 25 січня за давньою традицією студентство відзначає день Святої Тетяни - покровительки всіх тих, хто опановує нові знання.