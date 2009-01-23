ДАІ не виконуватиме рішення Київради

Державтоінспекція не виконуватиме рішення Київради про запровадження платного в’їзду транзитних автомобілів до столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив перший заступник начальника Держдепартаменту ДАІ МВС України Сергій ЛЕВЧЕНКО.

Він зазначив, що ДАІ виконує лише те, що визначено законами, а рішення Київради для них таким не є.

За словами С.ЛЕВЧЕНКА, ДАІ може контролювати платний в’їзд до столиці лише у випадку прийняття відповідного рішення Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, 22 січня Київська міська рада затвердила введення збору з транзитного транспорту на в`їздах у Київ.