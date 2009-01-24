Ющенко нагороджує Філарета (фоторепортаж)

Сьогодні у Національній опері України відбулись урочистості з нагоди 80-річчя Патріарха Київського і всієї Руси-України, Предстоятеля Української православної церкви ФІЛАРЕТА.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО подякував Патріарху Київському і всієї Руси-України за його багатолітню подвижницьку працю. «Ми сьогодні святкуємо ювілей людини, яка за 80 своїх літ пройшла зразкову дорогу свого світського, людського і духовного становлення», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент вручив Патріарху орден Свободи і наголосив, що він особисто шанує Патріарха ФІЛАРЕТА як видатного діяча української Церкви, який присвятив себе служінню Господові й Батьківщині, як проповідника християнських цінностей.

Він також звернув увагу, що завдяки праці Патріарха ФІЛАРЕТА українською мовою перекладено всі визначні богословські книги. За його безпосередньої участі піднялися з руїн багато зруйнованих храмів.

З глибокою шаною Президент згадав принципову позицію Філарета та вибір, зроблений ним у 90-х роках. «Із Ваших багатьох подвигів, повчань, які Ви дарували й не тільки українській спільноті, найбільшим вашим подвигом було те, що на початку 90-х Ви вибрали єдино вірну дорогу - творення єдиної помісної православної церкви», - підкреслив В.ЮЩЕНКО, додавши, що це був «надзвичайно мужній крок». За словами Президента, Патріарх ФІЛАРЕТ став одним із провідників українського відродження.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що вірить у те, що в Україні буде утворено єдину помісну православну церкву. «Я в останній рік став оптимістом у цьому питанні», - додав Президент.