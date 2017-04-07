Експерти обговорять, чи стане світ більш відкритим для українців після отримання безвизу

7 квітня (п'ятниця) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Безвіз: чи стане світ більш відкритим для українців?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна

Питання до обговорення:

1. Як зміниться ситуація для українців після прийняття безвізового режиму України з ЄС?

2. Як змінюється міграційна політика провідних країн світу (США, Великобританія) стосовно України?

3. Не стануть ізоляціоністські течії в Європі і США перешкодою для контактів українців з Заходом?

Учасники круглого столу:

1. Давід Стулік, прес-аташе представництва ЄС в Україні;

2. Сергій Саєнко, заступник директора департаменту ЄС МЗС України;

3. Ірина Сушко, виконавчий директор ГО «Європа без бар'єрів»;

4. Дмитро Остроушко, директор міжнародних програм Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62

Згадування у новинах про цей захід про організатора дискусії - Інституті Горшеніна - обов'язково.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).