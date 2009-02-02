Мер Лондона прорвався крізь замети на велосипеді
І скасував на день плату за в`їзд у центр
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В результаті неослабного снігопаду британська столиця та її околиці опинилися в понеділок під 20-сантиметровим (!) шаром снігу. Паралізованою виявилася робота міського транспорту і лондонських аеропортів. Багато лондонців не потрапили у понеділок на роботу, а заняття в школах були скасовані.
"Я хочу подякувати всім лондонцям, хто доклав надзвичайних зусиль для того, щоб примусити столицю знову нормально функціонувати сьогодні. Приїхавши на роботу на велосипеді, я знаю, якими складними були погодні умови", - повідомив Джонсон.
Він особливо подякував тим, хто підтримує роботу метрополітену, очищає від снігу дороги і допоміг частково відновити рух автобусів у центрі Лондона.
"Як жест подяки тим, хто приїхав на роботу цього ранку, я розпорядився скасувати на сьогодні плату за в`їзд до центру міста", - зазначив мер.
Збір за в`їзд до центру Лондона (congestion charge) стягується в будні і становить 8 фунтів стерлінгів.
Міська влада закликає людей заздалегідь подумати про повернення додому, спланувати поїздки і за необхідності піти з роботи раніше. Крім того, мер Лондона закликав виявити особливу увагу до літніх людей і тим, кому може знадобитися допомога в умовах холодної зимової погоди.