Мер Лондона прорвався крізь замети на велосипеді

Мер Лондона Борис Джонсон подякував городянам за стійкість перед хаосом у столиці, спричиненим найсильнішим за останні 18 років снігопадом, і скасував на один день плату за в`їзд до центру міста, зазначається в повідомленні мерії Лондона.

В результаті неослабного снігопаду британська столиця та її околиці опинилися в понеділок під 20-сантиметровим (!) шаром снігу. Паралізованою виявилася робота міського транспорту і лондонських аеропортів. Багато лондонців не потрапили у понеділок на роботу, а заняття в школах були скасовані.

"Я хочу подякувати всім лондонцям, хто доклав надзвичайних зусиль для того, щоб примусити столицю знову нормально функціонувати сьогодні. Приїхавши на роботу на велосипеді, я знаю, якими складними були погодні умови", - повідомив Джонсон.

Він особливо подякував тим, хто підтримує роботу метрополітену, очищає від снігу дороги і допоміг частково відновити рух автобусів у центрі Лондона.

"Як жест подяки тим, хто приїхав на роботу цього ранку, я розпорядився скасувати на сьогодні плату за в`їзд до центру міста", - зазначив мер.

Збір за в`їзд до центру Лондона (congestion charge) стягується в будні і становить 8 фунтів стерлінгів.

Міська влада закликає людей заздалегідь подумати про повернення додому, спланувати поїздки і за необхідності піти з роботи раніше. Крім того, мер Лондона закликав виявити особливу увагу до літніх людей і тим, кому може знадобитися допомога в умовах холодної зимової погоди.

РІА «Новости»