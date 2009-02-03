Петро Симоненко і його Арманд

Вважати Петра Миколайовича парламентським плейбоєм було б перебільшенням... Він їй - квіточки, вона йому в подарунок - плюшевих ведмедиків, він їй у відповідь - есемески... Ну, ось і Петро Миколайович Симоненко одружується. Ми все думали - гадали, хто наступний сколихне нудну дійсність шлюборозлучним процесом. І ось маєш. Головний комуніст країни підтвердив чоловічу вірність біологічній логіці. І довів усім, дружина молодша на двадцять п`ять років - це те, що потрібно скромному лідерові лівої партії, який не нехтує годинниками “Френк Мюллер”.

Не будемо засуджувати комуністичного лідера, він належить до чоловіків, які одружуються з блондинкою, яку вподобали, а не міняють їх щодня. Знаю, що один іменитий член фракції комуністів так брутально домагався своєї світлокосої помічниці, що їй довелося змінити патрона. У Петра Миколайовича по-іншому. Він їй - квіточки, вона йому в подарунок - плюшевих ведмедиків, він їй у відповідь - есемескі.

Адже й сам вождь світового пролетаріату Володимир Ілліч, як ми знаємо, окрім хрестоматійних розповідей про весілля в Шушенському, мав трепетні почуття до напівфранцуженки Інесси Арманд. А що можна вождеві світового пролетаріату, те можна і його послідовникам (навіть якщо вони його і не читали). Як зараз з`ясовується, у багатьох членів політбюро періоду розвиненого соціалізму були свої історійки, свої радянські декамерони.

Тільки ось із першою дружиною, з якою прожив усе життя, треба розлучатися по-іншому. Так, щоб у неї не виникало бажання давати численні інтерв`ю, щоб жінка, яка народила тобі дітей, не виглядала приниженою і жалюгідною. Ну немає у Петра Миколайовича поста наркома з освіти, як у Леніна для Крупської, - то дай відступну, та й по всьому. Чи важко їй буде забути про біль, якщо є гроші і закордонний паспорт?

Вважати Петра Миколайовича Симоненка парламентським плейбоєм було б перебільшенням. Кулуарами Верховної Ради тиняється величезна кількість милих створінь, які ходять назирці за депутатами, ловлять кожне слово, і хочуть за них заміж. Але Петрові Миколайовичу ніхто особливо бісики не пускав. По-перше, ідеологія не особливо модна, по-друге, партія не надто приваблива, по-третє, дівчат вводив в оману моральний кодекс будівника комунізму. Але вводив він далеко не всіх. Журналістка Оксана Ващенко зважилася роззнайомитися ближче. І давайте від щирого серця побажаємо щастя молодому татові і його молодій дружині.

Ось є лише одне але. Петро Миколайович ще геть нічого. І останні події можуть підняти його рейтинг в очах кулуарних наречених. Тим більше що КПУ ніби то оновлює ідеологію, зближується з демкоаліцією, а гроші у непідкупних комуністів завжди водяться. Отже на зміну другій дружині, може прийти третя. Так часто буває. Я бачу цю картину. Диво в кучериках з диктофоном, з тоненькими ручками і ніжками професійним прийомом відтісняє Симоненка до кулера з водою і, дивлячись в очі, каже: «Петре Миколайовичу, поясніть, цей бюджет дійсно олігархічний?» І зовсім не від жалощів затремтить серце бувалого комуніста. І, звичайно, Петро Миколайович візьме і пояснить неофітці, а потім, як порядна людина візьме і ожениться. І хіба ми зможемо засудити цю дівчину? Адже кожна з нас має право на шматочок щастя, на свій маленький комуністичний ковчег, який повезе її в світле майбутнє.

Марина Лаптєва