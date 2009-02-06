Киівським лікарям "рекомендовано" подивитися на Черновецького на коні

Працівникам київських медичних установ (лікарень, поліклінік) за рознарядкою “рекомендовано” завтра прийти на відкриття іподрому, де відбудуться кінні перегони за участі мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

Про це УНІАН повідомили лікарі однієї з київських лікарень. В телефонних розмовах цю інформацію агентству підтвердили керівники та лікарі ще трьох медустанов столиці.

Зокрема, як повідомив заступник головного лікаря однієї з лікарень, “з району нам повідомили, що в суботу ми маємо забезпечити присутність 10-15 працівників на іподромі, де відбудуться кінні перегони за участі мера, рекомендовано купити вхідний квиток, а також було сказано, що бажано зробити ставки”. Він зауважив, що з великими труднощами, але піти на шоу погодилось кілька співробітників.

Керівник іншої лікарні, на запитання УНІАН, чи отримав він таку рознарядку, зауважив: “На жаль, це діагноз, більше додати нічого не можу”.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив про намір особисто взяти участь у кінних перегонах на відкритті столичного іподрому 7 лютого.

«Я сам братиму участь у забігу, і мої заступники. Це цікаво. Щоправда мені, як людині не молодій, але ще не немолодій, дякувати Богу, спортсмен, у минулому комсомолець, як годиться, партійна людина була. Я сам братиму участь. Я виберу спокійнішого коня, бо киянам потрібний живий, здоровий, усміхнений мер. Я вас всіх запрошую», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, від роботи іподрому столичний бюджет одержить «серйозний заробіток».

«У суботу ми проведемо перші вдалі перегони. Я не думаю, що це богоугодна справа, але це така справа. Є елітні коні, там собаки, до речі, бігатимуть – це друзі людей, тому їх треба підтримувати, благородно їх розводити», - висловив переконання мер столиці, таким чином пояснюючи свою згоду на роботу закладу, який належить до грального бізнесу.

«Тому це на підтримку тварин, яких я люблю, і населення Києва», - резюмував міський голова.

Він також пояснив одержані клієнтами «Київстар» SMS про подію на іподромі. За словами мера, завдяки цій кампанії 24 млн. людей змогли дізнатися про це, а також про те, що готується приз від Л.Черновецького.

«Постав на успіх. 7.02.09 о 12.00 прямий ефір ТРК «Київ» з іподрому. Ставка за номером 435. Приз 100 тис. у.о. від мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Все по чесному!», - сказано в SMS, розісланій компанією мобільного зв`язку.