Падіння рівня води у водосховищах потягло сплеск абортів

Тривалі відімкнення електрики в Непалі примушують подружжя проводити разом більше часу, пише непалсьька газета "Кантіпур".

Енергетична криза вибухнула нинішньої зими через падіння рівня води у водосховищах. Відтак люди сидять без електрики до 12 годин на добу. Вони стали більше часу проводити вдома, а не на роботі.

"Через відключення я велику частину часу проводжу з нею в квартирі", - інженер з ремонту мобільних телефонів на прізвище Шарма киває в бік дружини, разом з якою він сидів у черзі до лікаря Центру абортів в Катманду.

За даними газети, багато одружених і неодружених пар вже стають у черги на аборт, і потік охочих позбутися незапланованої вагітності зростає.

"Відключення електрики не є головною причиною зростання незапланованої вагітності, але воно стало провокуючим чинником", - наводить газета слова лікаря іншого центру з проведення абортів Судхі Тхапі.

"Зростання темного часу доби стало однією з причин сплеску вагітностей серед подружніх пар у містах", - вважає власник центру абортів Прасуті Гріха.

Але оскільки далеко не всі поспішають позбавитися майбутньої дитини, непальським містам слід готуватися до неминучого "бебі-буму", пише видання.

РІА «Новости»