Американські моряки піднімаються на борт "Фаїни" (фото)

Як повідомила вчора прес-служба Президента України Віктора Ющенка, представники Військово-морських сил США і члени екіпажа провели обстеження судна і вантажу, за їх висновком, вантаж не пошкоджений і відповідає наявній документації. Проведено медичний огляд членів екіпажу, за даними американського лікаря, стан здоров`я моряків задовільний. На борт доставлені продукти харчування і медикаменти. Кораблі ВМС США супроводжуватимуть судно до прибуття в порт Момбаса (Кенія), на борту «Фаїни» перебуває група спеціального призначення ВМС США.