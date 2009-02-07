Американські моряки піднімаються на борт "Фаїни" (фото)
01:57, 07 лютого 2009Разное
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Кораблі ВМС США проводять судно до порту
Як повідомила вчора прес-служба Президента України Віктора Ющенка, представники Військово-морських сил США і члени екіпажа провели обстеження судна і вантажу, за їх висновком, вантаж не пошкоджений і відповідає наявній документації. Проведено медичний огляд членів екіпажу, за даними американського лікаря, стан здоров`я моряків задовільний. На борт доставлені продукти харчування і медикаменти. Кораблі ВМС США супроводжуватимуть судно до прибуття в порт Момбаса (Кенія), на борту «Фаїни» перебуває група спеціального призначення ВМС США.
|Океанський буксир ВМС США ”Кетоуба” доставив на Фаїну воду та паливо. Фото Reuters
|Моряки з американського есмінця Мейсон піднімаються на борт Фаїни, 6 лютого. Фото Reuters
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