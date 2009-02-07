На вулицях Сімферополя рятувальники впіймали вовчицю

У Сімферополі рятувальники впіймали вовчицю, яка прогулювалася одним із густонаселених районів міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ МНС України в АРК, 6 лютого близько 23-ї години увагу рятувальників МНС Київського району м. Сімферополя привернув собака, який біг вул. М.Залки і постійно озирався, кидався убік від автомобілів. При більш уважному розгляді виявилось, що вулицею гуляє вовк. Рятувальники заманили вовка на територію частини і закрили його в приміщенні постового.

Вранці 7 лютого рятувальники викликали директора Сімферопольського зоопарку. Вколовши тварині снодійне, відвезли на нове місце проживання. В даний час вовчиця під наглядом, як вона опинилася в густонаселеному місці – невідомо.

За словами директора Сімферопольського зоопарку Олексія КАМЕНЦЕВА, є кілька версій того, як цей звір опинився в місті: за однією з них - вовчиця могла втекти від своїх господарів, які займаються розведенням бійцівських порід собак, або вона зайшла з лісу, що не властиво для вовків. У будь-якому разі тварина була дуже небезпечна.