У нареченої на весіллі почалися пологи

У селищі Берегомет Вижницького району Чернівецької області у нареченої під час весілля почалися пологи.

Як повідомляє місцева телекомпанія ТВА, минулої неділі молодята, щойно одружившись і одягнувши один одному обручки, стали одразу не лише подружжям, а й батьками. Після чого весілля трансформувалося у родини. Новонародженого молодята назвали Максимом.

За даними телекомпанії ТВА, майбутні молодята познайомилися два роки тому, на святкуванні дня лісоруба. Згодом вони вирішили одружитися і зіграти весілля за всіма буковинськими народними традиціями, але наречений двічі ламав ногу, через що дата весілля переносилася. "Ми поспішали, - повідомив наречений Сергій МЕЛЕНКО, - коли дізналися, що Галя вагітна. Але лікарі сказали, що це станеться десь 28 жовтня".

Наразі ж поки молода мама перебуває у пологовому будинку, весільні гості продовжують святкувати вже третій день.