Дефолт: Україна може стати наступною

У грудні минулого року Еквадор став першою країною, що затягнула пасок через нинішню фінансову кризу та неспроможність здійснити виплати по своїх позиках. Зараз, з огляду на стрімке погіршення ситуації в цій країні можна з упевненістю говорити, що Україна має «гарний шанс» стати другою такою країною.

За тиждень, що минув, Україна отримала три дошкульні удари. Міжнародний валютний фонд заявив 7-го лютого про відкладення на невизначений термін надання ним другого траншу ($1.9 млрд.) від загального кредиту розміром у $16.4 млрд., що призвело до оголошення у четвер міністром фінансів України Віктором Пинзеником про свою відставку, який обґрунтував своє рішення відмовою уряду зменшити дефіцит бюджету згідно з умовами надання кредиту, через що міністр опинився у позиції «хлопчика для биття».

Фінальною крапкою розвитку подій стало змінення рейтингу України за шкалою агенції Fitch, що зменшила інвестиційну привабливість України у довгостроковому валютному кредитуванні та у кредитуванні у місцевій валюті з позиції "B+" до позиції "B", надавши невтішну перспективну оцінку на майбутнє, тобто на можливе подальше поступове зниження рейтингу.

Усе це разом пророкує нові проблеми для України – вважає провідний експерт з питань стратегії ринків, що розвиваються, групи RBC Capital у Торонто Пол Бішко. "Заборгованість, особливо у приватному секторі, та стрес проблемної ліквідності можуть зіштовхнути Україну у прірву дефолту, - заявив Бішко Forbes - Вірогідність такого розвитку подій зростає».

Україна зобов’язалася зменшити свій дефіцит бюджету на $4.9%, до $10.0 млрд. - 1.1% від валового внутрішнього продукту – але сутички між затятими ворогами прем’єр-міністром Юлією Тимошенко та президентом Віктором Ющенком дали зрозуміти, що ці зобов’язання не будуть доведені до очікуваного завершення. В умовах, коли країну чекає проведення виборів у наступному році, а її економіка страждає внаслідок коливань валютного курсу та падіння товарних цін, важко очікувати, що це відбудеться в майбутньому.

Нещодавно Тимошенко зверталась до Росії та «Великої Сімки» з проханням надати сприяння й підтримку у вигляді кредиту розміром $5.0 млрд., але за словами фахівця RBC Бішко, є лише "маленький шанс двостороннього фінансування", що може бути реалізований.

За словами Тома Феллона, керівника підрозділу з питань ринків, що розвиваються, при фондовій компанії La Francaise des Placements, Україна може встояти протягом поточного року, оскільки її зовнішній борг, що підлягає сплаті цього року, становить менш, ніж 10.0% запланованих податкових надходжень.

Останню надію України на порятунок можна пов’язати з Центральним банком Європи. Україна є провідним експортером сталі до решти країн Європи, транзитним шляхом для російського газу, при цьому велика кількість українських банків належить провідним європейським банкам, таким, як Unicredito, ING та Raiffeisen, і дефолт України може бути небажаним для центрального банку. Несплата заборгованостей може спустошити економіку : подібна заборгованість Аргентини у 2001р. знищила чверть тогорічного валового внутрішнього продукту і призвела до довготривалого та болючого процесу реструктуризації, необхідного для повернення на нормальний шлях розвитку.

Від’я Рем, Forbes З англійської переклав Андрій Рибалко