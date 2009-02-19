Клімат впливає на політичні рішення

Федеральна служба з питань гідрометеорології і моніторингу довкілля Росії (Росгідромет) подала до уряду на розгляд розроблений відомством проект кліматичної доктрини РФ. Про це журналістам повідомив глава відомства Олександр Бедрицький.

"Ми підготували і подали на узгодження уряду кліматичну доктрину", - сказав він. За словами О.Бедрицького, доктрина має сформувати систему поглядів на роль клімату в життєдіяльності росіян, зокрема вона чинитиме вплив на політичні і соціальні рішення.

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