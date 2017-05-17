Укравтономгаз шокує фактами відключення природного газу промисловим підприємствам

Відключення природного газу в 2017 році турбує багатьох власників і директорів українських промислових підприємств. Паніка 2014 року повторюється, тільки уже не через ризик залишитися без газу, що подається країною агресором, а через дії газових компаній всередині країни.

У пошуках альтернативного палива

Більшість підприємств відмовилися від природного газу і вибрали інші альтернативні види палива. Природний газ незамінний для промислових печей, сушарок та котлів великої теплової потужності. Газ потрібен там, де технологічно неможливо або економічно недоцільно встановлювати котли, що працюють на біомасі. Альтернативою є мазут, дизельне паливо або скраплений газ пропан-бутан. Використовувати дорогий дизель економічно не виправдано, а неякісний мазут дуже проблемний експлуатації. Тому більшість підприємств переходять на зріджений газ пропан-бутан.

Скраплений пропан-бутан за експлуатаційними характеристиками схожий на природний газ і вирішує проблему великої та стабільної теплової потужності. Причини, які штовхають власників промислових підприємств відмовитися від природного газу і переходити на автономний скраплений газ:

Вчимося рахувати абонплату за газ для підприємства

Наприклад, на підприємстві встановлено найпоширеніший лічильник G650 (пальники з тепловою потужністю від 5Мвт до 8Мвт). Його максимальна витрата - 1000 кубометрів на годину або близько 720 000 кубометрів на місяць (за розрахунками НКРЭКУ). Тариф на розподіл газу для промислових споживачів компанії «КИЇВОБЛГАЗ» складе — 43,28 грн. (з урахуванням ПДВ) за 1000 куб. м/год. Відповідно абонплата для споживачів з лічильником G650 – 31 162 грн. в місяць, або 373 944 грн з урахуванням ПДВ в рік. Звичайно ж, такі суми не обґрунтовані для агропромислових підприємств з сезонним споживанням природного газу. Наприклад, зерносушарки працюють від 1 до 3 місяців у році.

Чому абонплату за газ не скасують?

Асоціація газового ринку попереджає у відкритому листі про можливе виникнення колапсу, пов'язаного з розрахунками за природний газ і послуги з його транспортування та розподілу, що ставить під загрозу функціонування галузі. Чому ж Асоціація газового ринку наполягає на тариф з обслуговування газопроводів?

По-перше, це вимога Євросоюзу - привести ринок газу у відповідність з Європейським законодавством.

По-друге, необхідне термінове фінансування на реконструкцію аварійних розподільних газопроводів і обладнання.

По-третє – це загроза безпечній роботі аварійної газової служби. Відсутність тарифу ставить під загрозу виплату заробітної плати 53 тисячам працівників і призводить до вимушеного припинення поставок газу споживачам України.

Аварійне газопостачання пропан-бутаном в Україні – надумане побоювання чи виправдана необхідність?

Детальний опис причин відключення природного газу читайте на сайті компанії УКРАВТОНОМГАЗ в розділі НОВИНИ.