На Херсонщині двоє людей померли від отруєння алкоголем

В Херсонській області двоє осіб померло від отруєння алкоголем, ще одна знаходиться в реанімації.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Головному управлінні МНС в Херсонській області, 22 лютого о 12.00 до районної лікарні м. Гола Пристань були доставлені троє найманих робітників із села Краснознамянка з попереднім діагнозом «отруєння алкогольними напоями».

По дорозі у лікарню двоє з них – 41-річний чоловік та 53-річна жінка померли. Ще один постраждалий, 41-річний чоловік у даний час перебуває в реанімаційному відділені в стані середньої тяжкості.

Проводиться розслідування всіх обставин нещасного випадку .