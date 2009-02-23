Індія вирішила запатентувати йогу

Індія вирішила оформити права на володіння секретами йоги, пише британське видання The Daily Mail. Спеціально для цього була створена комісія, що складається з індійських гуру і 200 науковців, які повинні окремо зареєструвати кожну позицію традиційної гімнастики і таким чином закріпити за собою право володіння авторськими правами на ці елементи.

У такий шлях Індія планує захистити духовну практику і пов`язані з нею ритуали від комерціалізації: дохід від платних занять йогою, яка стала популярною в Європі й США в 1960-1970-х роках, оцінюється в 225 мільярдів доларів. Проте в Індії гуру, ведучи заняття йогою, не беруть грошей за свої послуги.

Як зазначає видання, зростання кількості західних шкіл йоги стало причиною підвищення попиту на патентні заявки. Американські й європейські школи реєструють свою діяльність не як викладання йоги, а як навчання унікальних духовно-фізичних практик. Тільки у США таким школам було видано 130 патентних висновків і 150 сертифікатів на володіння авторськими правами на той чи інший метод гімнастики. Крім того, в Америці було зареєстровано 2300 нових шкіл йоги.

Індія вважає, що реєстрація нового виду практик, які насправді копіюють традиційні елементи йоги і видають їх за новаторські ідеї, завдає шкоди стародавній культурі. Представник Цифрової бібліотеки традиційних знань, яка є ініціатором патентування поз з йоги, заявив, що організація сподівається зареєструвати до кінця 2009 року близько 1500 положень індійської практики.

Лента.ру