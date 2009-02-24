Кондолізза Райс напише про безпеку, дитинство і особисте життя

Кондолізза Райс підписала контракт з видавництвом Crown Publishers, в рамках якого колишній держсекретар США напише три книги мемуарів. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Сума, яку колишня голова Держдепу США одержить від видавництва, становитиме не менше 2,5 мільйонів доларів.

Вихід першого тому мемуарів Райс запланований на 2011 рік. У цій книзі Райс проаналізує той час, коли вона працювала задля безпеки США, а також відстоювала інтереси країни на міжнародній арені, працюючи в адміністрації Джорджа Буша, зазначається в повідомленні видавництва.

У другій і третій книгах Райс постарається уникнути міркувань про політику і сконцентрується на розповіді про свою сім`ю і особисте життя. Очікується, що ці книги надійдуть у продаж в 2012 році.