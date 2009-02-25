Названо найчистіші міста Європи

Найчистішими містами Європи визнали столицю Швеції Стокгольм і портове німецьке місто Гамбург, повідомляє DW-WORLD. Міста були відзначені за зусилля, вжиті ними для захисту довкілля.

Комісія ЄС визнала Стокгольм і Гамбург "зеленими столицями" Європи в рамках оголошеної ініціативи із захисту довкілля. Зокрема, столиця Швеції носитиме це звання протягом 2010 року, а друге за величиною місто Німеччини – в 2011 році. Крім Стокгольма і Гамбурга на отримання звання найчистішого міста претендували Амстердам, Брістоль, Копенгаген, Осло, Фрайбург і Мюнстер.

"Велика частина європейців живе в містах і страждає від забруднення довкілля. Стокгольм і Гамбург - найбільш активні в боротьбі із забрудненням повітря, вживають зусиль для того, щоб понизити рівень викидів парникових газів в атмосферу, а також приділяють увагу переробці відходів і очищенню стічних вод. Їх приклад повинен надихнути всю Європу", - зазначив представник спеціальної комісії ЄС Ставрос Дімас (Stavros Dimas).

Як наголосив Дімас, з 1990 року Гамбург скоротив рівень викидів парникових газів на 15 відсотків. У планах міста понизити цей показник ще на 40 відсотків до 2020 року, і на 80 – до 2050 року. Крім того, експерти відзначили високий рівень розвитку системи громадського транспорту німецького міста.

Що стосується Стокгольма, комісія високо оцінює той факт, що 95 відсотків мешканців столиці живуть поряд з так званими "зеленими зонами". За словами експертів, спеціальні насадження допомагають зменшити рівень шуму і захищають повітря від шкідливих викидів. Крім того, були відзначені система громадського транспорту Стокгольма, високі темпи переробки відходів і зниження кількості вуглекислого газу, що викидається в атмосферу.

Лента.ру