Викладач математики вивела формулу ідеального млинця

Викладач математики з Вулверхемптонського університету (Англія) Рут Фейрклоф вивела формулу приготування ідеального млинця, пише The Daily Telegraph.

З погляду дослідниці, для приготування ідеального млинця треба мінімізувати за модулем вираз [10L - 7F + C(k - C)+ T(m - T)]/(S - E).

Найважливішою, за словами Фейрклоф, є температура пательні, позначена змінною T. Ідеальна температура пательні приймається за m, а змінна S означає час, протягом якого рідке тісто стоїть до початку випікання млинців. E - це час, протягом якого випечений млинець холоне перед вживанням.

L - це кількість грудочок в рідкому тісті, а C - його консистенція. При цьому за k береться ідеальна консистенція. F - кількість перевертань млинця.

Дослідниця вважає, що наливати тісто на сковороду слід тоді, коли масло в ній починає трохи диміти - це показник відповідної температури. Грудочок має бути якомога менше, і тісто має бути настільки рідким, щоб ложка в ньому не стояла.

Суміш повинна постояти близько 20 хвилин, щоб найдрібніші частинки борошна ввібрали молоко. Слід вибирати пательню середнього розміру, оскільки на завеликій пательні млинець буде важко перевернути. Подавати млинці слід просто з пательні. Фейрклоф вважає, що краще всього істи їх з цукром і лимонами.

Лента.ру