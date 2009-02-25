ДТП на автодорозі Київ - Овруч: троє загиблих
10:51, 25 лютого 2009Разное
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Водій "Toyota" не впорався з керуванням
На Київщині, на 79 км автодороги Київ - Овруч, водій автомобіля "Toyota Camry", рухаючись у напрямку м. Іванків, не впорався з керуванням, з`їхав у кювет й вдарився в дерево.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, унаслідок ДТП водій та двоє пасажирів автомобіля "Toyota" від отриманих травм загинули на місці пригоди.
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