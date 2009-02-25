Букмекери припинили приймати ставки на звільнення Рафи Бенітеса
22:04, 25 лютого 2009Разное
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Тренер хоче повної влади
|Рафаель Бенітес
У букмекерській конторі Sky Bet через великий обсяг ставок коефіцієнт, виставлений на звільнення Бенітеса, за кілька годин знизився з 2,1 до 1,25 (чим нижчий коефіцієнт, тим вище оцінюється ймовірність події).
У ці хвилини "Ліверпуль" веде перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з мадридським "Реалом".
Термін контракту Бенітеса з "Ліверпулем" закінчується влітку 2009 року. У середині січня тренер відмовився підписувати нову угоду. Бенітес заявив, що його не влаштовує ідея власників клубу передати частину управлінських функцій в "Ліверпулі" виконавчому директорові. Іспанець сказав, що прагне одноосібно відповідати за футбольні справи клубу - зокрема, контролювати трансферну політику.
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