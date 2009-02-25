Букмекери припинили приймати ставки на звільнення Рафи Бенітеса

Провідні букмекерські контори Англії припинили прийом ставок на звільнення Рафаеля Бенітеса з посади головного тренера англійського футбольного клубу "Ліверпуль" наприкінці сезону-2008/09. Таке рішення було викликане великою кількістю ставок на цю подію, зроблених вранці в середу, 25 лютого, повідомляє інтернет-видання Goal.com.

У букмекерській конторі Sky Bet через великий обсяг ставок коефіцієнт, виставлений на звільнення Бенітеса, за кілька годин знизився з 2,1 до 1,25 (чим нижчий коефіцієнт, тим вище оцінюється ймовірність події).

У ці хвилини "Ліверпуль" веде перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з мадридським "Реалом".

Термін контракту Бенітеса з "Ліверпулем" закінчується влітку 2009 року. У середині січня тренер відмовився підписувати нову угоду. Бенітес заявив, що його не влаштовує ідея власників клубу передати частину управлінських функцій в "Ліверпулі" виконавчому директорові. Іспанець сказав, що прагне одноосібно відповідати за футбольні справи клубу - зокрема, контролювати трансферну політику.

Лента.ру