Еротичні мультфільми покажуть у Москві

Московський кінотеатр "35 мм" з 5 по 18 березня представить чергову програму еротичних мультфільмів "Анімація бажань", повідомила РІА “Новости” організатор заходу.

"Глядачі зможуть побачити роботи класиків анімаційного кіно - таких як Білл Плімптон, Джіммі Пікер, Сігне Баумане, а також менш відомих в Росії режисерів", - розповіла співрозмовниця агентства.

Зокрема, москвичів чекає знайомство з твором майстра пластилінової анімації Джіммі Пікера "Час наївності" - це комічна фантазія, яка розповідає про ті вікопомні часи, коли жінки і чоловіки були окремими племенами.

Також у програмі - мультфільми Білл Плімптона "Про поцілунки" і "Як зайнятися любов`ю з жінкою", присвячені процесу залицяння, з рекомендаціями автора.

Всього москвичі зможуть побачити більше 10 різних еротичних мультфільмів.