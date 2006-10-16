У депутатів не вистачає грошей на харчі?

“Регіонали” знову заговорили про депутатські пільги, про їх скасування. Тоді, мовляв ( ще позаминулого тижня), не погодилися з проектом закону Тимошенко про скасування пільг, “бо він популістський”. І, кажуть, “маємо свій”, який начебто незабаром має бути прийнятий, “але він має розглядатися виважено”.

Ось таку “зважену” політику проводять депутати Партії регіонів, навіть обіцяють скасувати ці "кляті" пільги до кінця року. Хоча, мабуть і самі не раді, бо, скажімо, харчування в парламентському буфеті для них, як виявилося, - надто дороге задоволення.

Микола Якименко, народний депутат з фракції Партії регіонів поскаржився: “у їдальні (Верховної ради) риба минтай коштує 6 грн. за 100 гр.”

(Від автора: ми вже писали про ціни на харчі для депутатів, які низькі настільки, що до буфету бігають усі, хто має перепустки до Ради, журналісти в тому числі). А як минтай для вас дорогий, купуйте сардельки з картоплею – у нардепівській їдальні зовсім непогано готують, адже не для кого-небудь – для “шишок”. А як ні – раджу пройтися фастфудами в центрі Києва, де простий службовий люд за обід платить у 3-4 рази більше за вас, мільйонерів.

Не подобається Якименкові й те, що “(службову) машину можна брати 17 годин на місяць” (на своїй, видно, вирішив зекономити), а “в готелі номер на 4 особи”.

На цій фразі мені знову стає смішно. По-перше, не в одномісному номері нардепи мешкають – це точно. Тому гуртожитський дух навряд чи відчули. По-друге... Ніяк квартири нової не дочекаєтесь, пане Миколо? Чи потерті шкіряні крісла і дорогий коньяк у готелі в центрі міста не дають зосередитись на вічному? Або що має означати репліка “парламент має створити умови, за яких депутат міг би нормально виконувати свої функціональні обов’язки»?

Підозрюю, такі умови – пришвидшена видача безплатних квартир в Києві. А після цього – можна і пільги скасувати. Бо все решта – дрібниці, а житло-то депутатське вже не відберуть...

Дмитро Стаховський