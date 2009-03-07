Співачка, що заблокувала Євробачення в Україні, обрана представляти Росію

Росію на міжнародному музичному конкурсі "Євробачення-2009", який пройде в Москві, представлятиме 21-річна Анастасія Приходько. Таким є результат голосування журі, яке обрало учасника з трьох лідерів відбірного туру (А.Приходько, Валерія і група "Кватро"), яких визначило народне голосування за допомогою дзвінків і sms-повідомлень.

Всього у відбірному турі брали участь 16 виконавців.

Конкурс "Євробачення-2009" пройде в Москві з 9 по 16 травня в спорткомплексі "Олімпійський".

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Шевченківський районний суд Києва заборонив проводити фінал національного відбору на участь в пісенному конкурсі “Євробачення-2009” на забезпечення позову конкурсантки Анастасії ПРИХОДЬКО проти Національної телекомпанії України.