Звання "Мачо року" дісталося архієпископові Парижа

Французькі захисниці прав жінок з неурядової організації "Сторожові собаки" (Chiennes de garde) присудили звання "Мачо року" паризькому архієпископові, кардиналові Андре вен-Труа, повідомляє Le Parisien.

Премія присуджується щорічно напередодні 8 березня, чоловікові, який, на думку правозахисниць, минулого року зробив найбільш сексистське або жіноненависницьке зауваження.

Андре вен-Труа одержав золоту медаль мачо за слова, сказані в ефірі католицького радіо "Нотр-дам" щодо надання жінкам церковного звання: "Найскладніше, це знайти освічену, мислячу жінку. Важливо не просто носити спідницю, але мати щось в голові".

Срібну медаль мачо присудили правозахисницями французькому гумористові Фабрісу Ебуе (Fabrice Eboue) за його ремарку в популярній передачі "Ти заважаєш усім спати": "Фемінізм - це не просто владні жінки або жінки, у яких було мало чоловіків. Це ще й лесбіянки".

Нарешті, бронзова медаль дісталася журналістові й публіцисту Франсуа Каванна (Franсois Cavanna), засновникові популярного в 60-70 роки жіночого журналу Hara Kiri, за його статтю в газеті Liberation, де, на думку захисниць прав жінок, він "виваляв у гної" Сеголен Руаяль і Хіларі Клінтон та зробив кілька зневажливих зауважень, що стосуються зовнішності Клінтон.

Лента.ру