На Волині рятувальники МНС зняли з крижини двох юнаків

На пункт зв’язку самостійної державної пожежної частини МНС у місті Ковель, що на Волині, надійшло повідомлення: на річці Тур’я, на відстані 7-10 метрів від берега, на крижині дрейфують двоє людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, бійці МНС, які негайно прибули на місце, за допомогою рятувальної мотузки підтягнули крижину до берега та зняли з неї 18-річного та 16-річного юнаків.