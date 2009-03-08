Перемога Приходько в російському Євробаченні викликала різну реакцію

Стали відомі підсумки відбіркового конкурсу, який визначив російського представника на "Євробаченні-2009". Переможницею стала українська співачка Анастасія ПРИХОДЬКО. Й співатиме вона українською мовою. За А.ПРИХОДЬКО у фіналі російського відбору, який відбувся в ніч із суботи на неділю, проголосували 25% глядачів і шість членів професійного журі з 11.

Як повідомляє NEWSru., голосування проходило в два етапи. Спочатку глядачі визначили трійку лідерів із 16 претендентів на перемогу шляхом телефонного і СМС-голосування.

Окрім А.ПРИХОДЬКО, яка виступила з піснею "Мамо", до трійки фіналістів увійшли співачка Валерія і група "Кватро", які набрали 14% і 12% голосів відповідно. Після чого професійне журі визначило лідера.

Перемога 21-річної української виконавиці викликала неоднозначну реакцію у російських професіоналів музичної індустрії, в тому числі в деяких членів журі.

"Журі вибирало між ПРИХОДЬКО і Валерією, голоси розподілилися як шість проти п`яти на користь першої виконавиці", - сказав один із членів журі, продюсер Ігор КРУТИЙ і додав, що особисто він голосував за Валерію.

Цій же співачці свій голос віддав і продюсер Максим ФАДЄЄВ: "Я вважаю, що з трьох претендентів однозначна перевага була у Валерії як за професійними якостями, так і за її досвідом і поведінкою на сцені".

Продюсер співачки Валерії, виступ якої одержав високу оцінку майже половини членів журі, Йосип ПРИГОЖИН вважає, що результати голосування необхідно опротестувати. При цьому він підкреслив, що в нього "немає особистої образи" й він "не турбувався б, якби переміг хтось інший". "Треба зробити нові вибори й відправити на "Євробачення" іншу людину, оскільки пісня, виконана українською мовою, нічого спільного з Росією не має", - вважає співрозмовник агентства.

Разом із тим, продюсер співачки Костянтин МЕЛАДЗЕ вважає, що участь його підопічної в "Євробаченні" "дуже правильна й своєчасна". "Для мене це величезна радість. Я за дружбу росіян, українців, грузин і всіх інших. У принципі, це дуже інтернаціональна пісня, оскільки музику написав грузин, співала українка, текст наполовину написала естонка", - сказав він. На його думку, такий вибір глядачів і журі - "це своєчасний сигнал, що реальна спорідненість душ наших народів існує".

Росія, як переможець минулорічного конкурсу, автоматично проходить у фінал "Євробачення-2009", який відбудеться в СК "Олімпійський" 16 травня.

Переможець "Євробачення-2008" Діма БІЛАН привітав Анастасію й подарував їй як талісман срібний ланцюжок, який був на ньому під час минулорічного виступу, повідомляє ВВС.

А.ПРИХОДЬКО була дискваліфікована в українському відбірному турі "Євробачення" за те, що представила пісню К.МЕЛАДЗЕ "Все для тебе" російською мовою, тоді як за умовами організаторів композиція повинна була виконуватися українською або англійською.

Крім того, опоненти А.ПРИХОДЬКО стверджували, що її продюсер Олена МОЗГОВА "користується адміністративним ресурсом".

А.Приходько (нар. 21 квітня 1987 р. в Києві) закінчила Київське музичне училище ім. Гліера і Київський національний університет культури і мистецтв, грає на флейті, гітарі та фортепіано. ЗМІ зазначають, що у неї красивий глибокий голос, а в репертуарі переважають фольклорні пісні мінорного звучання. Вона також сама пише музику. Відомою стала після перемоги на шоу Першого каналу «Фабрика Зірок 7».

Як повідомляв УНІАН, 5 березня на прес-конференції в УНІАН продюсер О.МОЗГОВА повідомила, що Шевченківський районний суд Києва заборонив проводити фінал національного відбору, який має відбутися 8 березня (утім, пряма трансляція нині зазначена в телепрограмі Першого каналу, початок сьогодні о 18.00).

За словами О.МОЗГОВОЇ, суд прийняв відповідну постанову на забезпечення позову конкурсантки А.ПРИХОДЬКО.