На 8 Березня британська королева одержала нову карету з алмазами

Справді королівський подарунок одержала на нинішнє 8 Березня британська королева ЄЛИЗАВЕТА II – нову державну карету. Карета, якій вже присвоєно офіційну назву «Британія», важить 3 т і прикрашена 24 алмазами і 130 сапфірами, передає Газета.RU.

Державна карета Сполученого королівства має особливий статус і використовується монархом тільки в найурочистіших випадках, включаючи щорічну поїздку з Букінгемського палацу до Вестмінстерського для відкриття нової сесії парламенту. Можуть користуватися нею й члени королівської родини, але тільки під час урочистого весілля для прибуття на обряд церковного одруження.

Попередня карета британського монарха, що має статус державної, була зроблена близько 200 років тому. Нову карету збудовано у майстернях австралійського міста Сідней. Вона обійшлася Букінгемському палацові в $1 млн.

Всередині карети знаходиться капсула, що відображає історію Великої Британії. У неї закладено шматок дерев`яного корпусу флагманського корабля англійського короля Генріха VIII «Мері Роуз», мушкетна куля з бойових полів Ватерлоо і фрагмент знаменитого бомбардувальника Другої світової війни «Ланкастер».

Хоча карета збудована в традиційному стилі, що відноситься до епохи французького короля Людовика ХIV, при її створенні використовувалися й новітні технології. Так, вікна піднімаються й опускаються за допомогою електромотора, підвіска карети гідравлічна, а сидіння підігріваються в разі потреби.