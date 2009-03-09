Реконструкція бою 1943 р. біля села Соколова (фоторепортаж)

У суботу в с. Соколово (Харківська обл.) пройшли заходи, присвячені 66-й річниці битви радянських та чехословацьких військ з німецько-фашистськими загарбниками під селом Соколово. 8 березня 1943 року в бою за село прийняв бойове хрещення у Великій Вітчизняній війні 1-й батальйон чехословацької армії.

Фото Володимира Андрєєва / УНІАН