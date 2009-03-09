Американський корабель ледве відбився від голих китайських розвідників

19:01, 09 березня 2009
Разное
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США звинуватили Китай у провокації

Влада США звинуватила Пекін в тому, що китайський корабель вчинив провокацію проти американського військового судна, передає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press. Інцидент стався в нейтральних водах Південно-Китайського моря.

Міноборони США вручило сьогодні військовому аташе Китаю ноту, в якій зазначено, що китайський розвідувальний корабель, а також кілька інших суден оточили військовий корабель США Impeccable і намагалися наблизитися до нього впритул. При цьому команда китайського судна зібралася на палубі, роздяглася до спідньої білизни і показувала американським військовим принизливі жести. Після того, як відстань між судами була не більше 8 м, американським морякам водою з протипожежних шлангів вдалося розсіяти скупчення китайців, після чого китайське судно відігнали.

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