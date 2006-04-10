Вибори сфальшовані на етапі підрахунку голосів

За результатами сфальшованих на етапі підрахунку голосів виборів нардепів та депутатів і голів усіх рівнів олігархи узурпували державну владу, але здобули "піррову" перемогу.

Саме внаслідок неможливості досягти будь-яких домовленостей, при наявності між кланами антагоністичних протиріч будь-яка коаліція - приречена... Якщо ж дотримуватися конституційного принципу верховенства права, вибори підлягають скасуванню за формальних, тобто безумовних підстав!

Саме через це Президент так довго створює коаліцію, саме церез це не святкують перемогу ні БЮТ, ні "Регіони"...

Олег Мусієнко, генеральний директор "Української юридичної компанії", м. Київ