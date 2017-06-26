26 червня в Українському домі (вул. Хрещатик, 2) відбудеться Національний Форум «Трансформація України» за участю представників громадянського суспільства, духовенства, членів парламенту, представників уряду і бізнесу, послів, голів дипломатичних місій.

Серед спікерів – Патріарх Філарет, голова Представництва ЄС у Ватикані, колишній посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський, член наглядової ради НФТУ, президент УСПП Анатолій Кінах, посол Литви Марюс Януконіс, екс-прем’єр-міністр, екс-глава Нацбанку Польщі, радник Національного форуму Марек Бєлька, екс-прем’єр-міністр Литви, член литовського сейму, один з авторів так званого "плану Маршалла для України"Андрюс Кубілюс, координатор форуму Михайло Харій та ін.

На заході буде презентована концепція однойменного Міжпарламентського форуму «Трансформації України», що складатиметься із депутатів України, членів парламентів Польщі та Литви. Метою його створення є розробка стратегії розбудови економічно привабливої, правової України як частини європейської сім’ї – на основі досвіду успішних перетворень в країнах Центральної та Східної Європи. Нова платформа консолідує пропозиції закордонних партнерів – політиків світового рівня із міжнародною репутацією та досвідом та розробки українських експертів, парламентарів, зокрема в рамках секторальних форумів «Трансформації України».

Початок заходу об 11.00. Прес-підхід о 10.30.

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