На НСК «Олімпійський» знайшли снаряд

О 20.17 18 березня у Києві піротехнічною групою МНС був вилучений і знешкоджений артилерійський снаряд часів Великої Вітчизняної війни, виявлений на території НСК „Олімпійський”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, усього за добу на території країни знайдені 13 вибухонебезпечних предметів часів війни: 6 артснарядів, 4 міни та 3 гранати.