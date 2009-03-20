Черновецький вважає себе родичем відомого письменника

Мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ звернувся до посла Росії в Україні Віктора ЧЕРНОМИРДІНА з проханням допомогти через архіви ФСБ знайти останки його дідуся і бабусі.

“Я звернувся із зворушливим проханням до Віктора Степановича допомогти розшукати могилу мого діда Гаврила, якого в 1926 році живим закопали в землю більшовики за мішок зерна, і моєї бабці, яка померла у тайзі в 1949 році, оскільки не мала паспорта, і була переслідувана радвладою», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сьогодні на зустрічі з В.ЧЕРНОМИРДІНИМ.

Мер Києва повідомив, що також звернувся з цього питання до голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА.

“Я думаю, що будуть підняті архіви КДБ, я зателефонував сьогодні НАЛИВАЙЧЕНКУ, голові СБУ України… Він пообіцяв зв’язатися телефоном із керівником ФСБ Росії, і підняти архівні документи, оскільки у мене ані фотографій, ані імен, нічого немає. Це важливо для моїх дітей, для моїх онуків, це важливо для України, тому що це минулий час. Багато хто не знає нікого, окрім, у кращому разі, дідусів і бабусь», - додав він.

При цьому Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що має намір перепоховати останки своїх родичів, і вже сплатив за місця для могил на Байковому кладовищі столиці.

«Мого діда, Гаврила Гончарова, незаконнонародженого сина рідного брата письменника Гончарова, більшовики живим закопали в глибинці Росії», - додав він.