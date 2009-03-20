Обама вибачився за жарт про розумово відсталих

Президент США Барак ОБАМА вибачився за свій невдалий жарт про Спеціальну олімпіаду (Special Olympics) для розумово відсталих.

Під час одного з вечірніх ток-шоу Б.Обама розповів, що погано грає в боулінг і порівняв свою гру з виступами інвалідів на Спеціальних олімпійських іграх.

Цей жарт викликав хвилю обурення громадськості, і Б.Обама сам подзвонив організаторові ігор Тіму ШРАЙВЕРУ (Tim Shriver).

За словами останнього, Б.Обама "дуже зворушливо" вибачився, пояснив, що у жодному випадку не хотів образити нікого з учасників змагань, запевнив, що підтримує ідею занять спортом для людей з різними відхиленнями, і на завершення запропонував провести змагання з баскетболу чи боулінгу в Білому домі.