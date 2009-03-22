У місті Славута знайшли 9 артснарядів
11:55, 22 березня 2009Разное
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Місце знахідки охороняється
21 березня у місті Славута, що на Хмельниччині, поблизу районного будинку культури були виявлені 9 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, боєприпаси були знайдені під час проведення земляних робіт. Місце знахідки охороняється, 23-го березня там працюватиме піротехнічна група МНС.
Всього за минулу добу на території країни знайдені 17 вибухонебезпечних предметів часів війни: 14 артснарядів, 2 міни та граната.
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