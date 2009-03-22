Довжина печери Млинка збільшилася на 40%

На Тернопільщині у найдоступнішій з великих печер Млинки за рахунок щойно відкритого району довжину печери збільшено на 40%.

Як повідомив кореспонденту УНІАН прес-секретар туристичного клубу “Кристал” Андрій ЯНОВИЧ, після того, як в крайній західній точці печери спелеологи натрапили на тріщину, з якої відчувалася тяга повітря, а також помітили, що у тріщину залітають кажани, виникло припущення, що там може бути ще один район.

Прохід місцеві спелеологи та їхні колеги з Києва довбали близько двох років. В кінці вузького проходу, видовбаного в глині та камені, першопрохідцям відкрилися об’ємні зали невідомого лабіринту.

«Новий район відзначився не характерними для Млинків великими залами, глибокими розпорами та двоповерховим розташуванням ходів. Оскільки цей район дуже великий і має перспективи для розширення, його назвали «Глобальним». Під час нещодавньої експедиції спелеологи, завдяки відкритому новому району, нанесли на карту ще близько двох кілометрів нових лабіринтів печери Млинки», – розповів А. ЯНОВИЧ.

За його словами, попасти у новий район нечисленні бажаючі зможуть лише під час експедицій, оскільки йти до нього потрібно кілька годин. Окрім цього, в дальні райони печери туристів, як правило, не водять задля її збереження.

Довідка УНІАН. Печера Млинки знаходиться в Тернопільській області поблизу Чорткова. Входить у десятку найдовших гіпсових печер України. Загальна довжина ходів становить 28 км.