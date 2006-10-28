Донька Кінаха вийшла заміж (18 фото)
20:10, 28 жовтня 2006Разное
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Зої - 22 роки, вона - перекладач італійської мови, підприємцеві Максиму - 33
Анатолій Кінах видав заміж середню дочку Зою. Нареченій - 22 роки, вона - перекладач з італійської мови.. Зять політика - 33-річний бізнесмен Максим Кузьменко. Жених володіє фабрикою з виробництва колготок. Вони познайомилися навесні на одній з вечірок у Києві .
Фото Дмитра Стаховського
* Див. також Донька Кінаха виходить заміж за фабриканта (фото)
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